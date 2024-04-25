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"Lật mặt 7" của Lý Hải lập kỷ lục, vượt thành tích của Trấn Thành

"Lật mặt 7: Một điều ước" - phim do Lý Hải đạo diễn - xác lập kỷ lục về vé đặt trước cao nhất mọi thời đại phòng vé Việt.
Đọc thêm : "Lật mặt 7" của Lý Hải lập kỷ lục, vượt thành tích của Trấn Thành