Lập bàn thờ tạm giữa căn nhà ngóng người cha mất tích trong lũ

Gia đình anh Nguyễn Đức Hưng tại xã Đông Hòa, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) đã lập tạm bàn thờ khi hơn một tuần tìm kiếm vẫn chưa thấy thi thể nạn nhân bị lũ dữ cuốn trôi.
