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Làng nhang 100 tuổi ở TPHCM đỏ rực dịp Tết, người giữ nghề vẫn lo

Cận Tết, làng nhang Lê Minh Xuân (TPHCM) rực đỏ trong nắng. Nhưng phía sau sắc màu rộn ràng là nỗi trăn trở giữ nghề của nhiều hộ dân.
Đọc thêm : Làng nhang 100 tuổi ở TPHCM đỏ rực dịp Tết, người giữ nghề vẫn lo