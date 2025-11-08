Video
Lặng người nhìn nơi từng là mái ấm sau đêm bão Kalmaegi

Sau đêm cuồng phong, miền Trung tỉnh giấc giữa tan hoang. Mái tôn vương vãi, tường nhà sụp đổ, ngư dân lặng người nhìn nền đất trống, nơi từng là tổ ấm của gia đình.
