Nhờ nghề dệt chỉ xơ dừa, chị em phụ nữ ở chợ dừa sông Thơm (Vĩnh Long) có thể kiếm 200.000-250.000 đồng/ngày để xoay xở cơm áo gạo tiền, không phải bôn ba đất khách làm công nhân.