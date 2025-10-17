Video
Làng nghề làm chỉ xơ dừa bên dòng sông Thơm

Nhờ nghề dệt chỉ xơ dừa, chị em phụ nữ ở chợ dừa sông Thơm (Vĩnh Long) có thể kiếm 200.000-250.000 đồng/ngày để xoay xở cơm áo gạo tiền, không phải bôn ba đất khách làm công nhân.
