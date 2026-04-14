Video
video cùng chuyên mục

Làng nấu hến 300 năm tuổi bên dòng sông La

Ngôi làng bên dòng sông La ở Hà Tĩnh có 125 hộ dân làm nghề đánh bắt và chế biến hến. Nghề này vất vả với nhiều công đoạn nhưng giúp họ có thu nhập cao.
Đọc thêm : "Dầm nước, canh lửa", nghề 300 năm tuổi giúp người dân ven sông La ấm no