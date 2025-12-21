Video
Làng hoa Thới An TPHCM trước mùa Tết nhiều trăn trở

Làng hoa Thới An (TPHCM) đang bước vào giai đoạn chăm sóc mang tính quyết định cho vụ Tết, với hàng chục nghìn chậu chuẩn bị đưa ra thị trường trong bối cảnh nhiều khó khăn.
