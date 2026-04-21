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Lan Phương tái hiện cảnh phim kinh dị khiến khán giả thót tim

Diễn viên Lan Phương khiến khán giả "thót tim, nổi da gà" khi nhập vai ngay tại rạp chiếu, tái hiện cảnh bị “nhập xác” trong phim kinh dị.
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