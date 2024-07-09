Video
video cùng chuyên mục

Lan Ngọc giải thích khi bị chỉ trích vì chê Tiến Luật "hát dở"

Lan Ngọc tự nhận bản thân hát dở, khẳng định chỉ đang chọc ghẹo đàn anh Tiến Luật chứ không hề có ý xấu.
Đọc thêm : Lan Ngọc giải thích khi bị chỉ trích vì chê Tiến Luật "hát dở"