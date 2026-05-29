Biết ở Phú Quý có dịch vụ lặn biển giá chỉ vài trăm nghìn đồng, kể cả người không biết bơi cũng có thể tham gia, Bạch Vân (21 tuổi, TPHCM) quyết định ra đảo để tự mình trải nghiệm.