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Lặn biển tại đảo Phú Quý

Biết ở Phú Quý có dịch vụ lặn biển giá chỉ vài trăm nghìn đồng, kể cả người không biết bơi cũng có thể tham gia, Bạch Vân (21 tuổi, TPHCM) quyết định ra đảo để tự mình trải nghiệm.
Đọc thêm : Tour lặn biển ở Phú Quý giá 250.000 đồng, kín chỗ từ sáng đến chiều