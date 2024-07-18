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Lamine Yamal nhận số áo cũ của Messi tại Barcelona

Ngôi sao trẻ của Tây Ban Nha, Lamine Yamal lựa chọn áo đấu số 19 cho mình để thi đấu cho Barcelona ở mùa giải mới.
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