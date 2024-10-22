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Lamine Yamal nhận được đề nghị cao kỷ lục thế giới

Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta, xác nhận đội bóng xứ Catalonia đã nhận được đề nghị hỏi mua Lamine Yamal với giá 250 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2024.
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