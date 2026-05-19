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Lamine Yamal gửi thông điệp trước thềm World Cup 2026

Chia sẻ trước báo giới, tiền đạo trẻ Lamine Yamal khẳng định không mạo hiểm với tình trạng chấn thương trong bối cảnh World Cup 2026 đang tới gần.
Đọc thêm : Lamine Yamal gửi thông điệp trước thềm World Cup 2026