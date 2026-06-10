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"La Copa de la Vida" của Ricky Martin

Ca khúc "La Copa de la Vida" ra đời sau khi FIFA mời nam ca sĩ người Puerto Rico Ricky Martin thực hiện một bài hát dành riêng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
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