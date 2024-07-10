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Kylian Mbappe khiến nhiều người phẫn nộ vì hành động gây tranh cãi

Việc Mbappe đổi áo với cầu thủ Tây Ban Nha trong giờ nghỉ giữa hai hiệp đã tạo ra tranh cãi gay gắt từ cộng đồng mạng.
Đọc thêm : Kylian Mbappe khiến nhiều người phẫn nộ vì hành động gây tranh cãi