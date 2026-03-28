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Kỳ thú rừng ngập mặn ở Đồ Sơn - thủ phủ của loài cua lạ và “cá biết đi”

Cách Hà Nội khoảng 120km, rừng ngập mặn Đồ Sơn mở ra một thế giới rất khác của miền cửa biển.
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