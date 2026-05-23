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Kỳ thi đánh giá năng lực Đại học sư phạm Hà Nội đông kỷ lục

Sáng nay, khoảng 15.000 thí sinh tham dự đợt 1 kỳ thi riêng vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Kỳ thi riêng năm nay được xác định cao kỷ lục nhất từ trước đến nay.
Đọc thêm : Thí sinh chia sẻ lý do tham gia kỳ thi "đông kỷ lục" của ĐH Sư phạm Hà Nội