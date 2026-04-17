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Kỹ sư quân giới đầu tiên của Việt Nam chế tạo súng chỉ nhờ... tháo ra xem

Danh tướng Cao Thắng đã thu thập súng của quân Pháp, tháo rời để tìm hiểu cấu tạo, từ đó mô phỏng và sản xuất súng theo kiểu Gras 1874.
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