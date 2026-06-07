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Kiểu di chuyển đặc biệt của loài rắn đuôi chuông sừng

Loài rắn này có cách di chuyển đặc biệt, là trườn theo chiều ngang thay vì uốn mình ngoằn ngoèo tiến về phía trước như các loài rắn khác.
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