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Không thắng nổi Indonesia, HLV lừng danh châu Âu bị sa thải

Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia đã chính thức sa thải HLV Roberto Mancini vì phong độ nghèo nàn của đội tuyển quốc gia nước này ở vòng loại thứ ba World Cup 2026.
Đọc thêm : Không thắng nổi Indonesia, HLV lừng danh châu Âu bị sa thải