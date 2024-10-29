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Không phải Vinicius, chủ nhân Quả bóng vàng 2024 là tiền vệ Rodri

Vượt qua nhiều đối thủ lớn như Vinicius, Bellingham, tiền vệ Rodri của Man City giành Quả bóng vàng 2024 ở Gala trao giải tại Paris (Pháp) rạng sáng 29/10.
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