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Không mua được điều hoà, khách ôm quạt điện siêu thị về nhà ở Pháp

Do siêu thị không còn điều hòa, nhiều vị khách ở Pháp phải chấp nhận mua quạt điện.
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