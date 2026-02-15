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Không lái xe sau khi uống rượu bia

Theo luật sư, hành vi ép người khác uống rượu bia trong các cuộc vui ngày Tết có thể bị xử phạt đến 3 triệu đồng.
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