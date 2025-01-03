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Khởi tố vụ một phụ nữ trẻ bị đánh ghen, lột đồ ở Cần Thơ

Công an quận Ninh Kiều đã khởi tố vụ án để điều tra 3 hành vi liên quan đến vụ đánh ghen, lột đồ ở Cần Thơ xảy ra vào lúc 0h30 ngày 1/1.
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