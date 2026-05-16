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Khởi công nhà phao Dân trí ở Đắk Lắk

Dự án xây dựng 50 nhà phao chống lũ do bạn đọc báo Dân trí chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk được khởi công trong niềm xúc động, trông mong của chính quyền và bà con địa phương.
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