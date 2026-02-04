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Khoảnh khắc va chạm liên hoàn khiến một tài xế tử vong trên cao tốc ở TPHCM

Camera hành trình ghi lại khoảnh khắc va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, khiến một tài xế tử vong tại chỗ.
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