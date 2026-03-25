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Khoảnh khắc thanh niên đập phá xe taxi chở vợ ở Lâm Đồng

Thấy vợ tự ý đặt taxi để di chuyển về nhà mẹ đẻ, thanh niên ở Lâm Đồng lái ô tô đuổi theo, chặn đầu rồi dùng gậy sắt đập phá ô tô dịch vụ.
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