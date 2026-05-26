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Khoảnh khắc tên lửa Starship V3 phóng thử thành công ngày 22/5

Starship V3 là tên lửa lớn và mạnh nhất từng được chế tạo, với chiều cao 124,4m, đường kính 9m.
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