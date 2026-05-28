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Khoảnh khắc tên lửa Iran rời bệ phóng, tập kích căn cứ Mỹ ở Trung Đông

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục nóng lên khi 2 bên tập kích "ăn miếng, trả miếng" lẫn nhau trong những ngày qua.
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