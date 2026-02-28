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Khoảnh khắc tên lửa Iran nhắm trúng căn cứ Mỹ ở Bahrain

Bahrain xác nhận trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ ở nước này đã bị tên lửa Iran tấn công sáng 28/2.