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Khoảnh khắc rơi trực thăng khiến ca sĩ Mỹ thiệt mạng

Ca sĩ người Mỹ Oliver Tree đã thiệt mạng trong vụ va chạm trực thăng tại Brasil.
Đọc thêm : Khoảnh khắc rơi trực thăng khiến ca sĩ Mỹ thiệt mạng