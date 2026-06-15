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Khoảnh khắc rơi máy bay F/A-18 Hornet của Mỹ

Một máy bay quân sự F/A-18 Hornet của Mỹ đã gặp sự cố và lao xuống đất.
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