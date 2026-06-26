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Khoảnh khắc rắn hổ mèo phun nọc độc khi bị đe dọa

Tên gọi hổ mang phun nọc Đông Dương bắt nguồn từ khả năng phun nọc độc để tấn công kẻ thù từ xa của loài rắn này. Chúng có thể phun nọc độc từ khoảng cách lên đến 2m.
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