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Khoảnh khắc Mỹ nổ súng vào tàu hàng Iran

Quân đội Mỹ công bố video khai hỏa về phía tàu chở hàng Iran mà Washington cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa.
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