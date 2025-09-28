Video
video cùng chuyên mục

Khoảnh khắc máy bay hiệu chuẩn nghiêng cánh chào Tháp không lưu Long Thành

Sau nhiều lượt bay dọc đường băng sân bay Long Thành để kiểm tra hiệu chuẩn, phi công bất ngờ cho máy bay rẽ sang phải "chào" đài không lưu.
Đọc thêm : Sân bay Long Thành nhìn từ buồng lái phi công bay hiệu chuẩn