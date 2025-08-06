Video
video cùng chuyên mục

Khoảnh khắc lũ quét nhấn chìm ngôi làng ở Ấn Độ

Trận lũ quét do mưa lớn đã phá hủy một ngôi làng ở phía bắc Ấn Độ.
