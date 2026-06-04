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Khoảnh khắc Iran phóng tên lửa tấn công “trung tâm chỉ huy” của Mỹ

Iran đăng video ghi lại cuộc tấn công được cho là nhắm mục tiêu vào “trung tâm chỉ huy” trên tàu khu trục Mỹ.
Đọc thêm : Khoảnh khắc Iran phóng tên lửa tấn công “trung tâm chỉ huy” của Mỹ