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Khoảnh khắc Iran khóa mục tiêu và khai hỏa vào "tia chớp" F-35 của Mỹ

Truyền thông nhà nước Iran đăng tải đoạn video được mô tả là ghi lại cảnh phòng không nước này khóa mục tiêu và khai hỏa nhằm vào tiêm kích F-35 của Mỹ.
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