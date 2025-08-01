Video
video cùng chuyên mục

Khoảnh khắc hỏa lực vác vai Ukraine bắn rơi tên lửa Iskander Nga

Ukraine công bố đoạn video ghi lại cảnh binh sĩ nước này dùng tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) đánh chặn tên lửa Iskander-K của Nga.
Đọc thêm : Khoảnh khắc hỏa lực vác vai Ukraine bắn rơi tên lửa Iskander Nga