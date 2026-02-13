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Khoảnh khắc hai chiến hạm Mỹ va chạm

Video được công bố đã ghi lại khoảnh khắc va chạm giữa hai tàu chiến Mỹ ở vùng biển Nam Mỹ.
Đọc thêm : Khoảnh khắc hai chiến hạm Mỹ va chạm trên biển