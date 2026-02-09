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Khoảnh khắc F-16 Ukraine bắn nổ UAV Nga

Không quân Ukraine đăng tải video máy bay chiến đấu F-16 bắn hạ máy bay không người lái của Nga.
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