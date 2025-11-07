Video
Khoảnh khắc chuột cống tóm gọn dơi đang bay gây kinh ngạc

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc chuột cống tóm gọn một con dơi đang bay để ăn thịt khiến nhiều nhà khoa học phải bối rối với hành vi chưa từng được ghi nhận của chuột.
