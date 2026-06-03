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Khoảnh khắc cầu vồng xuất hiện khi núi lửa phun trào ở Hawaii

Một cảnh tượng hiếm có đã xuất hiện tại núi lửa Kīlauea khi một dải cầu vồng rực rỡ vắt ngang bầu trời ngay phía trên những cột dung nham đang phun trào dữ dội.
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