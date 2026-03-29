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Khi nào đất được công nhận là đất ở khi cấp sổ đỏ?

Không phải cứ sử dụng lâu năm là được công nhận đất ở. Luật sư chỉ rõ những căn cứ quan trọng người dân cần biết khi làm sổ đỏ.
Đọc thêm : Căn cứ để người dân được công nhận đất ở khi cấp sổ đỏ