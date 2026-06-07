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Khỉ đột đầu đàn có mặt kịp thời để ngăn chặn cuộc chiến giữa các thành viên

Khi nhận thấy các thành viên trong đàn có xích mích, khỉ đột đầu đàn đã lập tức can thiệp để ngăn chặn cuộc chiến leo thang.
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