Vừa mang nét cổ kính của phố cổ, vừa lưu giữ dấu ấn thiêng liêng, 48 Hàng Ngang là điểm đến không thể bỏ lỡ nếu bạn muốn “review” Hà Nội bằng lăng kính lịch sử.