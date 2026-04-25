Video
video cùng chuyên mục

Khám phá khẩu súng săn của đồng bào vùng cao trong khởi nghĩa Bắc Sơn

Khẩu súng săn của đồng bào không chỉ săn thú, mà còn chiến đấu chống thực dân trong khởi nghĩa Bắc Sơn.
Đọc thêm : Khám phá khẩu súng săn của đồng bào vùng cao trong khởi nghĩa Bắc Sơn