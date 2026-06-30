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Khám phá hải đăng hơn 120 năm tuổi ở Lâm Đồng

Hải đăng Kê Gà là công trình mang kiến trúc độc đáo với tuổi đời hơn 120 năm, là ngọn hải đăng cao nhất Việt Nam.
Đọc thêm : Khám phá hải đăng hơn 120 năm tuổi ở Lâm Đồng