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Khám phá chùa ve chai độc nhất vô nhị ở Đà Lạt

Chùa Linh Phước ở Đà Lạt là công trình Phật giáo nổi tiếng với kiến trúc độc đáo. Nhiều hạng mục, phù điêu được nghệ nhân xây dựng bằng hàng chục nghìn mảnh ve chai đa màu sắc.
Đọc thêm : Ngôi chùa "ve chai" kiến trúc độc đáo ở Đà Lạt