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Khám phá C-130 và Black Hawk trong chiến dịch giải cứu phi công của Mỹ

Một chiếc là “xe tải bay”, một chiếc là trực thăng đặc nhiệm. C-130 và Black Hawk luôn xuất hiện trong những nhiệm vụ khó nhất của Mỹ.
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